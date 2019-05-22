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22 мая 201913:33

Полпред президента: количество преступлений в войсках ЗВО подскочило почти на четверть

Russian Look

В 2018 году количество преступлений в Западном военном округе выросло на 20%, если сравнивать с предыдущим годом. Состояние дисциплины и правопорядка в подразделениях ЗВО вызывает опасения, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Особенно тяжелая ситуация на Балтийском флоте и в 6-й армии ВВС и ПВО. Там отмечается рост преступности на 40%, цитирует чиновника агентство ТАСС.

Что касается конкретных нарушений закона, то воровство, мошенничество, вымогательство или уничтожение имущества стали встречаться чаще на 32%. Злоупотреблений полномочиями, растрата, взяточничество — около 30%. Число нарушения правил дорожного движения подскочило в два с половиной раза.

Отдельно Гуцан остановился на коррупции. По его данным, в 2018 году выявлено 11 тысяч подобных преступлений. Полпред уверен, что все это отрицательно влияет на морально-психологическое состояние бойцов и подрывает обороноспособность страны.

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