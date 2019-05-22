Граждане, а не природные ресурсы: Путин назвал главные активы России
Граждане, а не природные ресурсы и другие активы, являются основополагающей ценностью, и именно на повышение их благосостояния нацелены национальные проекты.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.
Глава государства подчеркнул, что национальные проекты "построены вокруг человека", поскольку именно он в стремительно меняющемся мире является основополагающей ценностью страны.
Президент напомнил, что главная цель нацпроектов состоит в поднятии уровня благосостоянии россиян, качества образования и здравоохранения, поддержке семьи и снижении бедности.
Путин призвал профсоюзы уделить особое внимание участию в реализации этих масштабных задач совместно с государственными структурами.
При этом он считает, что собственники и администрация предприятий должны сотрудничать с профсоюзами и не препятствовать их деятельности. В противном случае, по мнению президента, самоуправство и произвол необходимо пресекать с помощью правоохранительных органов, в частности, прокуратуры.
Он посетовал, что подобная ситуация складывается в тех регионах, руководители которых не уделяют должного внимания сотрудничеству с профсоюзами, а те, в свою очередь, подстраиваются под существующий статус-кво и в результате не имеют авторитета на предприятиях.
Путин отметил, что власти должны помогать профсоюзам в отстаивании интересов трудящихся – будь то частные или государственные предприятия, где требования российского законодательства абсолютно одинаковые.
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