Парусный спорт. "Броненосец" выиграл первую гонку сезона 52 Super Series
Победой открыла сезон 52 Super Series команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец". В первой гонке первого этапа серии, который открылся 21 мая на акватории испанской Менорки, российская команда опередила флот титулованных соперников. Седьмой финиш во второй гонке дня принес общее третье место в турнирной таблице Menorca 52 Super Series Sailing Week.
Согласно прогнозу, с утра и до обеда на дистанции соревнований у Club Maritimo Mahon царил штиль. Легкий ветер в 5-8 узлов установился только ближе к вечеру и обеспечил плавный старт флота в новом сезоне супер-серии.
Для "Броненосца", который вернулся в 52 Super Series спустя год, первый стартовый сигнал был волнительным моментом, но команда сумела сконцентрироваться и тактически правильно пройти лавировку. Уже на первом знаке лодка под российским флагом лидировала и далее только наращивала отрыв.
"Очень рад, что мой дебют в качестве рулевого оказался удачным, — говорит Шим Фантела, который в этом сезоне будет вторым рулевым и стратегом команды, — для нас это важная победа, так как мы еще только срабатываемся с командой".
Во второй гонке "Броненосец" стартовал не на максимальной скорости и на огибании был только девятым. Далее команда подтянулась и финишировала седьмой.
Завершив сезон 2017 года на пятой строчке, экипаж "Броненосца" был реорганизован. Часть экипажа была приглашена в команды Кубка Америки и, соответственно, заменена новыми спортсменами. Изменения коснулись и тактического штаба команды. Именно здесь в связке с титулованным тактиком Морганом Ларсоном на позиции стратега и второго рулевого в серии дебютировал олимпийский чемпион в классе "470", действующий чемпион мира в классе 49er хорват Шим Фантела, который также будет и вторым рулевым.
В общем зачете Menorca 52 Super Series Sailing Week после первого дня лидируют многократные победители и призеры серии, ветераны класса на итальянской лодке Azzurra, которой традиционно хорошо удается выступать на Менорке. Второе место пока занимают серебряные призеры прошлого сезона немцы на Platoon. "Броненосец" идет третьим.
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