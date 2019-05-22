Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Италии возросло до 37

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в итальянской Тоскане возросло до 37 человек, жизнь четверых из них находится под угрозой, сообщает La Nazione. Работу медиков на месте аварии сняли на видео.

В салоне следовавшего из Монтекатини-Терме в Сиену экскурсионного автобуса находились около 60 туристов из России и Восточной Европы. В районе города Монтериджони водитель, по предварительной версии, не совладал с управлением и налетел на отбойник, после чего автобус улетел в кювет и завалился на правый бок.

Жертвой ДТП стала 40-летняя гид туроператора "Европа Вояж", различные травмы получили 37 человек. Первыми на помощь пострадавшим пришли проезжавшие мимо водители, но вытащить наружу они смогли не всех пассажиров — несколько человек оказались заблокированы в салоне.

В настоящее время медики борются за жизнь четверых туристов, которые получили серьезные травмы. Еще 33 пострадавших доставили в две больницы, где привлекли дополнительные медицинские бригады.