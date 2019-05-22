Теневые труженики Бельгии требуют равных прав с людьми других профессий

В преддверии парламентских выборов в Бельгии, которые запланированы на 26 мая, свой пакет требований к политическим партиям представила Бельгийская ассоциация в защиту прав работников сферы сексуальных услуг.

Соня Верстапен — вице-председатель профсоюза "теневых тружеников" (как их называют в Бельгии) рассказала журналистам, что ассоциация призывает всех политиков, которые придут к власти по итогам выборов, обеспечить для работников сферы секс-услуг равные социальные права с представителями других профессий.

По данным Нацбанка и Университета Левена, ежегодный оборот сферы сексуальных услуг составляет 870 миллионов евро.

Из них на долю "витринной" проституции приходится 149 миллионов евро, "массажных салонов" — 119 миллионов, а уличной проституции – 5,5 миллиона евро, передает РИА Новости.

В Бельгии сутенерство является уголовно наказуемым правонарушением, а вот занятие проституцией не запрещено, хотя и не причислено к социальной профессии.