У загоревшегося при взлете Ан-2 мог отказать двигатель

У загоревшегося после неудачного взлета в Ставропольском крае самолета Ан-2 мог отказать двигатель, сообщили телеканалу "Своё ТВ" в администрации Новоселицкого района. Врезавшийся в деревья "кукурузник" сняли на видео.

Свой первый полет Ан-2Р с бортовым номером RA-68161 совершил 37 с половиной лет назад, тогда еще с эмблемой "Аэрофлота" на борту. Около трех часов дня 22 марта он должен был подняться в небо для обработки полей от вредителей, но при взлете принадлежащий колхозу имени 1 Мая "кукурузник" не набрал скорость, выкатился за пределы ВПП и врезался в лесополосу. От удара вспыхнул моторный отсек, но выбравшийся из кабины 62-летний пилот и сотрудники аэроплощадки быстро потушили пожар.

В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной версии, у самолета отказал двигатель.