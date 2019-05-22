Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве

Придумать сценарий и создать мини-спектакль всего за десять минут — такую задачу поставили участникам "Нано-оперы". Уникальный конкурс молодых режиссеров стартовал в "Геликоне". В этом году на него подали больше сотни заявок из разных стран мира. Какой приз ждет победителя?

- Сейчас судьи будут наблюдать за тем, как я репетирую с вами.

Молодой режиссер из Великобритании и солист "Геликон-оперы" из России вместе никогда не репетировали. Но уже через несколько минут они должны выйти на сцену и представить фрагмент оперы — с чистого листа, на глазах у зрителей, под прицелом телекамер.

Оперный спринт на короткие дистанции: у конкурсантов всего 10-15 минут, чтобы поставить арию, дуэт или сцену с хором. Состав жюри — звездный. Кристина Шепельман возглавляет сразу два театра — в Барселоне и Сиэтле. Дэниел Крамер — руководитель Английской национальной оперы. Дмитрий Бертман — худрук "Геликона".

"Это уникальный конкурс, такого вообще не существует. В присутствии невероятных членов жюри, камер — в таких экстремальных обстоятельствах никто, даже те, кто учился на оперную режиссуру, не проявлял свои возможности", — говорит Бертман.

Конкурсанты — со всего мира: Аргентина, Израиль, Россия, Италия, Куба — страна солнца, свободы и, как оказалось, оперы. Режиссер Луис Эрнесто Донас ломает стереотипы.

- Согласитесь, опера и Куба — необычное сочетание?

- Да, необычно. Но вообще в прошлом опера на самом деле была у нас очень популярна. Куба — это не только маракасы, сальса и сигары, у нас также есть очень глубокие идеи, подход именно к классике.

Разглядеть в деталях театральную кухню — за рождением спектакля следят зрители. У конкурсантов нет не только времени, но и права на ошибку. Зато приз многообещающий: Гран-при — постановка оперы на сцене "Геликона".