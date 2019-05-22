Новая российско-индийская ракета BrahMos успешно прошла испытания

Новая авиационная ракета BrahMos-A впервые применили против наземного объекта. Индийские военные проводили испытания в районе острова Кар-Никобар, где была расположена группа мишеней. Ракету запустили с многоцелевого истребителя Су-30МКИ, и она точно попала в цель, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу компании BrahMos Aerospace Правин Патак.

Сейчас на вооружении Индийской армии стоит несколько модификаций ракеты BrahMos: корабельная, сухопутная, а теперь и авиационная. Кроме того, есть планы по созданию гиперзвукового варианта ракеты, способного развивать скорость более 5 Махов. Кроме того, в 2019 году компания презентовала прототип облегченной авиационной ракеты: ее смогут нести легкие истребители Tejas или МиГ-29.

По данным из открытых источников, BrahMos разгоняется до 2,8 Махов, то есть где-то почти до трех скоростей звука. Дальность полета – около 300 километров.