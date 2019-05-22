ДТП под Сиеной: посольство России в Италии привело официальные данные

В результате опрокидывания туристического автобуса в Италии погиб один человек — это гражданка России. Среди пострадавших пассажиров есть еще 19 россиян, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Италии.

При этом дипломаты не смогли подтвердить род деятельности погибшей. Итальянские СМИ ранее сообщали, что она сопровождала группу туристов в качестве гида.

Авария произошла сегодня утром в районе города Монтериджиони на трассе, которая соединяет Сиену с Флоренцией. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, налетел на отбойник, после чего автобус вылетел с дороги и упал в овраг. Несколько человек оказались заблокированы в салоне. В результате ДТП пострадали 37 человек. В настоящее время медики борются за жизнь четверых туристов, которые получили серьезные травмы.

По некоторым данным, вместе с россиянами в автобусе ехали граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии. Все туристы приобрели туры в разных компаниях. Кто являлся организатором поездки, сейчас выясняется.