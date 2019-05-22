Роковая поездка: подробности страшной аварии автобуса с туристами в Италии

На трассе из Флоренции в Сиену перевернулся автобус с туристами, большинство которых были из России. Погибла гражданка нашей страны, еще 19 соотечественников находятся сейчас в больнице. Всего же пострадали 37 человек, в основном туристы из стран СНГ.

В этот кювет автобус скорее всего не вылетел, а проскользил по грязи. В Тоскане дожди идут недели: скользкие обочины, жижа... Автобус, падая, перевернулся. Именно под ним и нашли тело жертвы. Женщина сидела на первом сиденье. В Италии она подрабатывала гидом и сегодня утром везла группу в Сиену.

В 9:30 все случилось. Тревогу подняли три лесоруба, они работали в зоне и видели, как падал автобус. Те, кто сидел слева, выбрались через стекла самостоятельно. Пассажиров справа заблокировало, их доставали спасатели. Ранения, рваные раны, переломы… Пострадавших много, а четверо в тяжелом состоянии. Их увезли в Сиену с красным, высшим кодом угрозы для жизни. Следователи начали работать, как только из автобуса достали всех людей.

"Пострадавшие направлены в две больницы города Сиена, это 200 километров от Рима, куда в срочном порядке выдвинулись сотрудники посольства для оказания помощи и прояснения обстоятельств произошедшего", — прокомментировал пресс-атташе посольства России в Италии Александр Серебряков.

"Мы только начали расследование, и нам понадобится время, чтобы проверить все факты. Мы не исключаем, что причиной аварии могло стать то, что водитель отвлекся от дороги", — говорит представитель полиции.

На экскурсию в Сиену из Монтекатини-Терме ехали 60 человек. Как принято говорить — набраны на месте: двухэтажный автобус забрал людей из нескольких отелей. Тур бронировали через фирму каждый у себя в гостинице или заранее.

"В автобусе не было туристской группы в юридическом понимании. Это была так называемая сборная группа, когда каждый турист-индивидуал покупает некую экскурсию, например, у себя на ресепшене в отеле, а утром объезжает автобус, собирает всех, объединяет в некую группу и проводит эту экскурсию", — комментирует директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Почти все пассажиры русскоговорящие — россияне, армяне, граждане Грузии. Монтекатини-Терме россияне и русскоговорящие туристы любят: здесь источники, санатории, СПА и почти всегда высокий сезон.

Кризисный центр в больнице Сиены создали сразу же и вызвали на работу всех свободных врачей, удвоив персонал в приемном покое и в отделении скорой помощи. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, в том числе и консульскую — сотрудники нашего дипломатического представительства уже на месте.