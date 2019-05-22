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22 мая 201920:55 Антон Лядов

Будни президента: Зеленский завел влог, а Верховная рада передумала распускаться

Владимир Зеленский вступил в законотворческий клинч с распускаемой им Верховной радой. Парламент отказался рассматривать предложенную президентом реформу избирательной системы. Хотя накануне на консультациях с лидерами фракций взаимопонимание, казалось, было достигнуто. Но сторонники прежней власти в Раде, как видно, не хотят уходить без боя.

Молодчики в масках, файеры и задымленная улица перед Радой. А внутри — кричащие депутаты, которые с двух попыток не могут посчитать, сколько их собралось в зале.

Все куда-то ходят, кто говорит по телефону, кто снимает и надевает пиджак, Парубию несут чай, вице-спикер Геращенко вообще спряталась за колонной и примеряет блестящий браслет — на руку он налез, а снимать уже помогает подруга. Табло сначала показало 220 депутатов потом 208. В итоге откуда-то взялось 240. С третьей попытки заседание началось.

- Зеленский — узурпатор!

- Новоизбранный уже нарушил Конституцию.

- Где закон про импичмент президенту?

"Указ президента — это не только неуважение к Конституции, но и заведение Украины в конституционный кризис", — заявляет Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

Указ, предложенный Зеленским, который должны были обсуждать депутаты, распечатали только через час после начала заседания. Суть предложения — изменить избирательный кодекс, чтобы в новую Раду выбирать по новым правилам. Отмена мажоритарной системы — то есть фактически борьбы на местах в районах городов. В новый парламент предлагается набирать по партийным спискам. При чем раньше Зеленский обещал открытые списки, то есть когда избиратели могут своим голосом давать шанс конкретному человеку попасть в парламент. Однако в предложенном сегодня варианте закрытые списки: то есть избиратель видит кандидатов, но не может влиять на прохождение той или иной персоны из этого списка в парламент.

"Первый законопроект, который подал Зеленский, демонстрирует одно — его стремление возглавить коррупцию. Известное выражение из фильма про Дона Корлеоне — не можешь победить мафию, ее нужно возглавить. Похоже, Зеленский пошел этим путем. Я ему сказал: Владимир, плохо начал, плохо кончишь", — считает Олег Ляшко, руководитель фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" в Верховной Раде Украины.

Предлог не голосовать за конкретных кандидатов — якобы новую систему с открытыми списками не успеют подготовить, ведь выборы уже через 2 месяца. А Зеленскому есть куда торопиться: на данный момент, имея высокий рейтинг после президентских выборов, у него есть все шансы получить большинство голосов в Раде. Что будет дальше — непонятно.

Первые вопросы к новоизбранному президенту появились уже сегодня, когда стало понятно, что Зеленский один за другим назначает на важные посты людей олигарха Коломойского. Новый глава администрации президента Андрей Богдан — человек из бизнеса, был партнером адвокатской фирмы, работал советником Коломойского и по сей день работает с ним.

Сам Коломойский, который вроде бы пытается держать дистанцию с Зеленским, при этом открыто говорит: намеренно не встречается с Зеленским, чтобы не вызывать вопросов.

"Сейчас же современные средства связи позволяют точно не видеться. Ну какой смысл? Во-первых, сразу большое количество журналистов, вопросов ненужных. И только ради того, чтобы потом объяснять всем, что я по-человечески хотел его поздравить. Я его по телефону поздравил. Просто СМС отправил", — объясняет предприниматель Игорь Коломойский.

Еще из вновь назначенных — первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Друг нового президента с 17 лет, бизнес-партнер Зеленского, вложил в предвыборную кампанию Зеленского 3 миллиона гривен. Заместителем главы администрации президента стал сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк.

И, судя по последним новостям, Владимир Зеленский с медийным прошлым прощаться не планирует: в Интернете завел влог — так называемый видео дневник — "Будни президента". Вот он в кресле Порошенко:

- Неудобно!

Неудобно будет и всей его команде: согласно нынешнему законодательству многие попадают под люстрацию.

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