Тема:

Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге 5 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 мая 201921:13 Кирилл Солодков

Подведены итоги опроса о строительстве храма в Екатеринбурге

Стали известны результаты опроса жителей Екатеринбурга, который ВЦИОМ провел чтобы выяснить их отношение к строительству храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Выбор места для стройки вызвал широкую дискуссию и провести подобное исследование мнения горожан предложил президент. И вот, по данным ВЦИОМ, большинство респондентов поддерживают строительство храма в черте города. И лишь 18% считают, что Екатеринбургу он не нужен. Теперь весь вопрос в том, где именно строить.

От забора, который простоял здесь несколько дней, теперь не осталось и следа. Единственное напоминание о строительных работах — участки поврежденного газона, где складировали бетонные блоки и металлические сваи. Застройщик уже пообещал, что займётся восстановлением сквера, свою лепту внесут и жители — на общегородском субботнике.

С просьбой демонтировать ограждение к строителям обратились представители епархии. По словам священнослужителей, забор стал символом раздора, в то время, как церковь стремится к согласию и диалогу.

К диалогу, как показал оперативно и открыто проведенный опрос ВЦИОМ, готовы и горожане. Лишь 18% жителей выступили против возведения собора в Екатеринбурге. Подавляющее число респондентов — за. При этом, десятая часть поддерживают строительство храма в сквере у театра драмы. А 74% — считают эту площадку "скорее неудачной".

"Скверов у нас очень мало. Конечно, я не против храма. Конечно, он будет красивым, но нельзя вырубать то, что сделано", — говорит екатеринбурженка.

"Сквер пусть будет. Храм пусть будет – в другом месте", — считает другая горожанка.

"Жалко это все рушить. В другом месте лучше. Но храм такой должен быть", — считает пожилая женщина.

Спор противников и сторонников возведения храм вышел за пределы города. И продолжался до тех пор, пока Владимир Путин не дал совет городским властям.

"Храм должен объединять, а не разъединять людей. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ – провести опрос и меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии. Но при этом и это безусловно, надо учесть мнение этого меньшинства. Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договорится. Городские и региональные власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих людей решение", — сказал президент России.

Сегодня, когда при помощи опроса ВЦИОМа стали понятны настроения всех жителей, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в новый перечень площадок под строительство собора сквер у театра драмы включать не будут. Альтернативные локации на обсуждение общественности вынесут в ближайшее время.

Мнение жителей власти обещают учесть. И ждут предложения от горожан по возможным площадкам для строительства.

Ранее по теме

Сейчас

20:33

"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

18:38

ДТП под Сиеной: посольство России в Италии привело официальные данные

17:34

В Подмосковье полностью перекрыто Минское шоссе — перевернулся и загорелся грузовик

16:47

Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

16:18

ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева

16:12

ВЦИОМ опубликовал данные голосования по храму в Екатеринбурге

15:38

ДТП в Италии: автобус ехал в Сиену с термального курорта

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ДТП под Сиеной: посольство России в Италии привело официальные данные

ДТП под Сиеной: посольство России в Италии привело официальные данные

2 часа назад
Губернатор: после опроса екатеринбуржцев строительство храма в сквере исключено

Губернатор: после опроса екатеринбуржцев строительство храма в сквере исключено

2 часа назад
Рада не сдается, а спикер пугает Майданом

Рада не сдается, а спикер пугает Майданом

3 часа назад
Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе

Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе

1 час назад
Будущее смартфонных процессоров Huawei оказалось под вопросом

Будущее смартфонных процессоров Huawei оказалось под вопросом

3 часа назад
Мать-кукушка из Винницы рассказала, почему оставила дочь в московской поликлинике

Мать-кукушка из Винницы рассказала, почему оставила дочь в московской поликлинике

3 часа назад
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу

40 минут назад
Пермская гимназия снова отличилась: проходной балл для мальчиков оказался ниже

Пермская гимназия снова отличилась: проходной балл для мальчиков оказался ниже

1 час назад
Семья надежная, крепкая: ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева

Семья надежная, крепкая: ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева

4 часа назад
"Это не мой стиль": Матвиенко - о ситуации с увольнением журналистов "Коммерсанта"

"Это не мой стиль": Матвиенко - о ситуации с увольнением журналистов "Коммерсанта"

5 часов назад
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

2 часа назад
Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки

Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки

5 часов назад
Новая российско-индийская ракета BrahMos успешно прошла испытания

Новая российско-индийская ракета BrahMos успешно прошла испытания

3 часа назад
"Я просто ждал идеальную женщину". Тарантино объяснил, почему был холостяком

"Я просто ждал идеальную женщину". Тарантино объяснил, почему был холостяком

6 часов назад
Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

Юные исполнители показали высочайшее мастерство на фестивале Astana Piano Passion

9 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59
"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

21.05.2019 14:42
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

20.05.2019 14:42
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
Бокс останется в олимпийской программе

Бокс останется в олимпийской программе

1 час назад
Москвич обнаружил в квартире умершей тещи арсенал оружия

Москвич обнаружил в квартире умершей тещи арсенал оружия

1 час назад
В штате Вашингтон теперь можно пускать человеческие останки на удобрение

В штате Вашингтон теперь можно пускать человеческие останки на удобрение

1 час назад
Впервые расшифрована химическая "подпись" пигмента, придающего коже и волосам красно-рыжие оттенки

Впервые расшифрована химическая "подпись" пигмента, придающего коже и волосам красно-рыжие оттенки

3 часа назад
Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве

Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве

3 часа назад
На Урале пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу

На Урале пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу

3 часа назад
У загоревшегося при взлете Ан-2 мог отказать двигатель

У загоревшегося при взлете Ан-2 мог отказать двигатель

3 часа назад
Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

4 часа назад
Женщина убила хозяина квартиры в Мытищах и хотела спуститься по простыням, но разбилась

Женщина убила хозяина квартиры в Мытищах и хотела спуститься по простыням, но разбилась

4 часа назад
Теневые труженики Бельгии требуют равных прав с людьми других профессий

Теневые труженики Бельгии требуют равных прав с людьми других профессий

4 часа назад
Российские стратеги опять пролетели вдоль побережья Аляски

Российские стратеги опять пролетели вдоль побережья Аляски

4 часа назад
Сирийская армия отбивается от крупных сил террористов. Уничтожены десятки боевиков

Сирийская армия отбивается от крупных сил террористов. Уничтожены десятки боевиков

5 часов назад
Авария в час пик: метрополитен обещает тщательное расследование

Авария в час пик: метрополитен обещает тщательное расследование

5 часов назад
Граждане, а не природные ресурсы: Путин назвал главные активы России

Граждане, а не природные ресурсы: Путин назвал главные активы России

5 часов назад
"Сатана" уходит на пенсию

"Сатана" уходит на пенсию

5 часов назад
Браузер Tor, заменяющий собой VPN, официально вышел на Android

Браузер Tor, заменяющий собой VPN, официально вышел на Android

6 часов назад
Уж лучше как было? В погоне за размером пениса можно потерять и его, и здоровье

Уж лучше как было? В погоне за размером пениса можно потерять и его, и здоровье

6 часов назад
Иностранцы смогут служить в российской армии по контракту, но только один раз

Иностранцы смогут служить в российской армии по контракту, но только один раз

6 часов назад
Renault Megane уничтожил рекорд Нюрбургринга

Renault Megane уничтожил рекорд Нюрбургринга

7 часов назад
Отец-основатель "Квартала 95" стал замглавы СБУ

Отец-основатель "Квартала 95" стал замглавы СБУ

7 часов назад
Полпред президента: количество преступлений в войсках ЗВО подскочило почти на четверть

Полпред президента: количество преступлений в войсках ЗВО подскочило почти на четверть

7 часов назад
Живой ребёнок мёртвых родителей: российские астрономы зафиксировали редчайшее явление

Живой ребёнок мёртвых родителей: российские астрономы зафиксировали редчайшее явление

7 часов назад
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport

Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport

8 часов назад
Золотая лихорадка: Daily Express приписала России мировую скупку главного драгметалла

Золотая лихорадка: Daily Express приписала России мировую скупку главного драгметалла

8 часов назад
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира

Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира

9 часов назад
Страшные подробности: в "Зимней вишне" заперли входы и отключили сигнализацию

Страшные подробности: в "Зимней вишне" заперли входы и отключили сигнализацию

9 часов назад
Поросят и свинок избавят от депрессии

Поросят и свинок избавят от депрессии

9 часов назад
Арашуков единогласно лишен звания сенатора

Арашуков единогласно лишен звания сенатора

10 часов назад
Завышенные требования: дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются

Завышенные требования: дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются

11 часов назад
Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

21.05.2019 12:28