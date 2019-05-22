Подведены итоги опроса о строительстве храма в Екатеринбурге

Стали известны результаты опроса жителей Екатеринбурга, который ВЦИОМ провел чтобы выяснить их отношение к строительству храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Выбор места для стройки вызвал широкую дискуссию и провести подобное исследование мнения горожан предложил президент. И вот, по данным ВЦИОМ, большинство респондентов поддерживают строительство храма в черте города. И лишь 18% считают, что Екатеринбургу он не нужен. Теперь весь вопрос в том, где именно строить.

От забора, который простоял здесь несколько дней, теперь не осталось и следа. Единственное напоминание о строительных работах — участки поврежденного газона, где складировали бетонные блоки и металлические сваи. Застройщик уже пообещал, что займётся восстановлением сквера, свою лепту внесут и жители — на общегородском субботнике.

С просьбой демонтировать ограждение к строителям обратились представители епархии. По словам священнослужителей, забор стал символом раздора, в то время, как церковь стремится к согласию и диалогу.

К диалогу, как показал оперативно и открыто проведенный опрос ВЦИОМ, готовы и горожане. Лишь 18% жителей выступили против возведения собора в Екатеринбурге. Подавляющее число респондентов — за. При этом, десятая часть поддерживают строительство храма в сквере у театра драмы. А 74% — считают эту площадку "скорее неудачной".

"Скверов у нас очень мало. Конечно, я не против храма. Конечно, он будет красивым, но нельзя вырубать то, что сделано", — говорит екатеринбурженка.

"Сквер пусть будет. Храм пусть будет – в другом месте", — считает другая горожанка.

"Жалко это все рушить. В другом месте лучше. Но храм такой должен быть", — считает пожилая женщина.

Спор противников и сторонников возведения храм вышел за пределы города. И продолжался до тех пор, пока Владимир Путин не дал совет городским властям.

"Храм должен объединять, а не разъединять людей. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ – провести опрос и меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии. Но при этом и это безусловно, надо учесть мнение этого меньшинства. Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договорится. Городские и региональные власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих людей решение", — сказал президент России.

Сегодня, когда при помощи опроса ВЦИОМа стали понятны настроения всех жителей, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в новый перечень площадок под строительство собора сквер у театра драмы включать не будут. Альтернативные локации на обсуждение общественности вынесут в ближайшее время.

Мнение жителей власти обещают учесть. И ждут предложения от горожан по возможным площадкам для строительства.