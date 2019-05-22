Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе

Авария с грузовиком в Подмосковье, которая перекрыла Минское шоссе, произошла из-за столкновения с уборочной машиной.

ДТП произошло на 47-м километре Минской трассы, неподалеку от деревни Бутынь. По предварительным данным грузовик, перевозивший песок, в 17.00 мск столкнулся с автомобилем "Мерседес", который двигался в попутном направлении, после чего опрокинулся на бок и загорелся.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По сообщению Центра организации дорожного движения, движение автотранспорта в районе 3-го километра внешней стороны МКАД восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение по Минскому шоссе перекрыто в обоих направлениях.