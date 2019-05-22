Военный корреспондент ВГТРК Антон Степаненко получил награду Минобороны

Министерство обороны России во время финальной церемонии Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2019" вручило восьми журналистам ведомственной медали "Участнику военной операции в Сирии". Один из тех, кого наградил сегодня Сергей Шойгу - военный корреспондент ВГТРК Антон Степаненко. Он получил медаль как отличившийся при выполнении профессионального долга в Сирии, передает телеканал "Россия 24".

"Во многом благодаря вашему профессионализму армия России пользуется все большей поддержкой наших граждан", — заявил министр обороны, вручая медали.

Также награды получили журналисты "Первого канала", "НТВ", газеты "Известия", английской редакции телеканала RT, оператор телеканала "ТВЦ", а также представители информационных агентств ТАСС и РИА Новости.