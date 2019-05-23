Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама

Вчера, 22 мая, Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука. Президент отметил, что сотрудничество между нашими странами в самых разных сферах расширяется, а товарооборот растет.

Кроме того, Путин напомнил, что в июле исполнится 25 лет российско-вьетнамскому договору о дружбе, а в следующем январе — 70 лет установлению дипломатических связей.

Президент добавил, что у вьетнамской делегации в этот раз очень обширная программа визита, которая положительно скажется на отношениях Москвы и Ханоя.