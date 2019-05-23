Дисквалификации Нурмагомедова и Тухугова сокращены на 35 дней

Российские бойцы смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов смогут вернуться в октагон на 35 дней раньше. Именно на столько были сокращены их дисквалификации решением Атлетической комиссии штата Невада, о чем сообщил Хабиб Нурмагомедов.

"Официально. Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт в отношении Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, — написал Хабиб в своем личном Instagram. – Комиссия сократила их отстранение от спорта на 35 дней. Теперь оба смогут драться на UFC 242 в Абу-Даби".

Напомним, что оба бойца получили дисквалификацию на год и денежный штраф по 25 тысяч долларов каждый. Это произошло в результате потасовки после боя Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

Отметим, что UFC 242 состоится 7 сентября. Действующий чемпион UFC Нурмагомедов встертистя на нем с американцем Дастином Пуарье.