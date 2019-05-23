Гвардиола близок к переезду из Манчестера в Турин

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в предстоящее межсезонье может покинуть клуб. Руководители туринского "Ювентуса" хотят видеть испанского специалиста у руля своей команды.

Боссы "Старой синьоры" уже достигли с Гвардиолой предварительного соглашения о сотрудничестве, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на журналиста Radio Sportiva Федеркио Дженнарелли. Ожидается, что стороны подпишут договор сроком на четыре сезона.

Ранее в "Ювентусе" сообщили о том, что пост наставника команды покидает итальянский специалист Массимилиано Аллегри. Под его руководством туринцы выиграл пять "скудетто", четыре Кубка Италии и два Суперкубка страны.

На его кресло претендуют Симоне Индзаги, Дидье Дешам, Маурисио Почеттино, а сам Гвардиола накануне сообщил о том, что не собирается возглавлять "Ювентус". Испанский наставник уверяет, что он продолжит работу в "Сити".