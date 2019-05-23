НАТО - России: "Покиньте Крым и освободите украинских моряков"

Глава военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич заявил, что альянс не собирается признавать Крым территорией Российской Федерации. Это произошло во время заседания начальников генеральных штабов стран — членов НАТО в Брюсселе. О заявлении сообщает информационное агентство UNIAN, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

Пич подчеркнул, что НАТО не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма.

"Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым", — цитирует слова Пича Газета.ru.

Также глава комитета добавил, что альянс призывает Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Азовском море.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с призывом ввести против России новые санкции за Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения. Однако Украина и большинство стран Запада не признают этого. Также западные страны настаивают на том, что военные РФ присутствуют в Донбассе, Кремль отвергает эти обвинения.