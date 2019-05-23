Нидерланды готовы к выходу из Европейского союза

Нидерланды готовы выйти из Евросоюза. Такое заявление в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" сделал лидер "Партии свободы" Голландии Герт Вилдерс.

По его мнению, дальнейшее пребывание в Европейском союзе полностью лишает государство суверенитета.

На парламентских выборах в 2017 году партия Вилдерса заняла второе место, получив больше 13 процентов голосов избирателей.