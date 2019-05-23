В странах ЕС сегодня стартуют выборы в Европейский парламент

Сегодня начинаются выборы в Европарламент. Великобритания тоже принимает в них участие. Сегодня там как раз откроются участки — так же, как и в Нидерландах.

Завтра голосовать будут в Ирландии и Чехии, а 25 мая — в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах — в воскресенье, 26 мая.

В общей сложности в выборах примут участие 28 государств и 426 миллионов избирателей. Минимальный порог для прохождения в парламент — 2 процента, но в некоторых странах его повысили до пяти. А распределят места между странами по численности их населения.

Если Великобритании все же удастся провести Brexit, ее депутаты покинут Европарламент.