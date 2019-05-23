Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.

В рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России вошли 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Для создания рейтинга журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей.

По сравнению с прошлым годом состав участников изменился не значительно. На месте Дениса Гапонцева — сына основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева оказался сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.

В конце прошло месяца в России насчитывалось 103 миллиардера, чье совокупное состояние составило 440 миллиардов долларов.

Год назад Алекперов рассказал, что передачу своих акций компании он оформил через траст, наследники не смогут раздробить пакет. Осенью 2017 года в интервью Bloomberg олигарх признался, что ищет приемника, так как его сын на эту роль не подходит.