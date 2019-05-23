Пензенская область готова к проведению всеармейского конкурса "АрМИ-2019"

Пензенская область примет армейские игры-2019. Конкурс "АрМИ-2019" пройдет с 28 мая по 5 июня на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения в учебном комплексе "Учебный" на 17-м километре трассы Пенза - Тамбов.

В играх примут участие команды военнослужащих российской армии из четырех округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Национальной гвардии, Пензенского артиллерийского инженерного института, рассказали ГТРК "Пенза" в областном правительстве.

Отметим, что в прошлом году на международном конкурсе на лучший ремонтный взвод вооружения "Мастер-оружейник" победила российская команда, второе место заняла команда Республики Казахстан, на третьем - команда Узбекистана.