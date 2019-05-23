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23 мая 201911:30

Экс-защитник "Челси" Джон Терри может возглавить "Мидлсбро"

EPA

Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси", ныне ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри может возглавить английский клуб "Мидлсбро", который выступает в чемпионшипе – втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг страны.

Руководство "Мидлсбро" заинтересовано в услугах 38-летнего специалиста. Как сообщает ТАСС со ссылкой talkSPORT, на пост главного тренера команды одной из старейших команд страны также рассматривают 50-летнего аргентинца Габриэля Батистуту.

Напомним, Терри защищал цвета "Челси" с 1998 по 2017 год. В составе "синих" Джон принял участие в 703 играх во всех турнирах, забил 65 мячей и отдал 29 результативных передач. Также на его счету 78 игр и шесть голов за сборную Англию.

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