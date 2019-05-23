Станислав Черчесов объявил состав сборной России на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

В итоговый состав сборной вошли 30 футболистов. Они начнут подготовку к матчам отбора 30 мая в Новогорске.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы сборная России уступила Бельгии (1:3), обыграла Казахстан (4:0) и с тремя очками занимает второе место в группе I. В следующем матче турнира россияне 8 июня в Саранске сыграют с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретятся с Кипром.