В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Абызову. Он сослался на заключение химической экспертизы, передает "Интерфакс".

В свою очередь адвокат Руслан Кожура заявил, что на пакетике с наркотиками нет отпечатков пальцев Абызова, передает РИА Новости. Дело было выделено в отдельное производство.

Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его обвинили в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества и арестовали на 2 месяца. По данным следствия, в 2011-2014 годах он вместе с подельниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, которые были похищены у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети".

Адвокаты просили освободить Абызова под залог в миллиард рублей, но суд отказался.

Ранее суд продлил до 25 июля срок ареста других фигурантов дела — Николая Степанова, Михаила Русакова, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг и Сергея Ильичева.