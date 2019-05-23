В Екатеринбурге подросткам-героям вручили "Горячие сердца"

В Екатеринбурге сегодня награждали подростков-героев. Нагрудные знаки — "Горячие сердца" вручили молодым людям до 23 лет, совершившим героический поступок. Награды получили 3 школьника из Екатеринбурга и один подросток из Туринского городского округа.

Как отмечает ГТРК "Урал", Амин и Роман помогли в поисках похитителей двенадцатилетней девочки. А Алексей прошлым летом пришёл на помощь тонущему подростку. Егор Кибирев из Туринского округа тоже спас утопающего мальчика, ЧП произошло во время отдыха в Турции. "Даже не думал, даже ничего осмыслить не успел, нырнул под волны, поплыл за тонущим. Мама мальчика пыталась помочь, но её опрокинуло волной, она не смогла зайти в воду", — вспоминает юный герой. Мама Егора говорит, что очень испугалась за сына, думала он тоже не выплывет, так как был большой шторм. "Зато, когда все разрешилось, охватила большая гордость", — подклилась Ольга Кибирева.