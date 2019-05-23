В Индии появилась первая женщина-истребитель

Бхавана Кантх стала первой женщиной-истребителем в Военно-воздушных силах Индии. Она успешно прошла полный курс пилота многоцелевого боевого самолета МиГ-21 и допущена к боевым операциям в дневное время, пишет агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Как рассказала журналистам девушка-пилот, стать истребителем – это ее детская мечта. Представитель ВВС страны отметил, в свою очередь, что тяжелый труд и настойчивость позволили Бхаване Кантх добиться успеха.

Эксперимент по подготовке женщин-истребителей стартовал в 2016 году. Кроме Кантх, в войсках проходят обучение еще две девушки, но, когда им разрешат летать на самостоятельные задания, пока не сообщается.

Первые истребители МиГ-21 Советский Союз поставил Индии в 1963 году. В разное время на вооружении местных ВВС стояли несколько модификаций этих самолетов. Некоторые из них производились в Республике по лицензии. В 2005 году индийские МиГи были модернизированы до версии UPG. По данным из открытых источников, на истребителях установили новую радиолокационную станцию "Копье", нашлемную систему целеуказания, а также адаптировали самолет к новому вооружению.

Впрочем, женщины-пилоты боевых самолетов в некоторых армиях мира встречаются достаточно часто. На их счету даже имеются уникальные боевые операции. Один из ярких примеров — полковник ВВС США Ким Кэмпбелл, которая летает на штурмовике A-10 Thunderbolt II. В 2003 году ее боевая машина получила тяжелейшие повреждения от зенитного огня иракской зенитной артиллерии. Отказал один двигатель, вышли из строя основная и резервная гидравлические системы самолета. Однако Кэмпбелл смогла вернуться на базу и посадить практически неуправляемую боевую машину.