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23 мая 201916:09 Андрей Архипов

Идея о референдуме вызвала панику среди украинских политиков

Global Look Press

Одни боятся разоблачения своего лицемерия, другие не доверяют гражданам страны, а кто-то и вовсе забыл, что сам предлагал провести референдум.

Политическое поле на Украине выхолощено настолько, что найти среди верхушки власти людей способных переформулировать официальное отношение Киева к событиям в Донбассе сейчас нет.

Взять на себя прямую ответственность не решается, похоже, даже только что вступивший на пост новый президент Украины.

Владимир Зеленский, как видно, саму идею референдума запустил через главу своей администрации Андрея Богдана. Одним из вопросов должен стать тезис о достижении “мирных договорённостей с Россией”.

В числе первых отреагировал Пётр Порошенко, назвав идею о “мирных” отношениях с Россией — капитуляцией. В использовании термина “мирные” Порошенко ясно видит отход от исключительного навязывания населению идеи о “военных” отношениях с Россией. О чём он пишет в Twitter.

Лукавое жонглирование идеей “национального противостояния агрессору” несколько лет помогало Порошенко мотивировать украинских солдат на вооружённый конфликт с их земляками в Донбассе.

Война стала фетишем политики предыдущего украинского президента, при том, что фактически в стране даже не было объявлено о военном положении.

И это не удивительно, ведь тогда пришлось бы распрощаться с кредитами от МВФ, ни о каком безвизовом режиме с ЕС не было бы и речи, поставки вооружений из США были бы сильно затруднены, если вообще возможны. И это не говоря уже об экономических последствиях, которые наверняка прекратили бы пребывание Порошенко на посту президента раньше срока.

Мысль о том, что “война” по итогам референдума на поверку окажется фейковой, не может не беспокоить политика, которому ещё предстоит вместе со своим блоком побороться за места в будущем созыве Рады.

Лидер Радикальной Партии Олег Ляшко решил, что референдум может привести к восстановлению дружбы с Россией, а это, по мнению одиозного депутата Рады, будет означать "предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну”. Где эти миллионы и в чём заключается их борьба, Ляшко не уточнил, однако тут же проявил “политическую гибкость” и добавил, что вообще-то украинские власти не против восстановления отношений с Россией, лишь бы не ценой поражения.

Лидер украинской партии “Голос” Святослав Вакарчук, которому по соцопросам доверяет менее 5 процентов населения, отвечает взаимностью народу.

На своей странице в Facebook, он заявил, что спрашивать людей о тех вещах, которые относятся к области национальной безопасности “безответственно и опасно”, напомнив к чему привели референдумы в Крыму и Донбассе.

Фактически, это заявление может означать признание того, что нынешняя национальная внешняя политика Киева не имеет ничего общего с интересами нации и большинства граждан.

Впрочем, по части подвижности политического сознания Вакарчук даже опередил Ляшко. В ответ на публикацию лидера “Голоса” пользователи Сети прислали ему видеоролик, опубликованный ровно 5 лет назад 23 мая 2014 года. В нём Вакарчук с пылом доказывает, что только референдум способен ответить на вопросы, критически важные для всего народа Украины.

Опасения за то, что украинцы на референдуме могут ответить “не так”, как это устроило бы Киев, просматриваются за высказываниями большинства политиков.

Нельзя исключать и вариант того, что официальный Киев и новая власть хотят избавиться от дамоклова меча постоянных упрёков в нежелании исполнять минские договорённости, способные вывести из тупика ситуацию в Донбассе.

Референдум может дать украинской власти повод говорить о том, что мир в стране будет зависеть не от исполнения Киевом взятых на себя обязательств, а от результатов тех самых “мирных договорённостей”.

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