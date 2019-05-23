Жестокое обращение сиделки с больной бабушкой попало на видео и вызвало оживленные споры

Семья из Ельца ухода за больной старушкой наняла сиделку и предупредила, что в доме установлено видеонаблюдение. Камеры не остановили женщину от насилия над беспомощной бабушкой.

"Данное видео я выкладываю лишь с одной целью — уберечь семьи и пожилых людей от этого изверга", — написал Алексей, внук пострадавшей пенсионерки, назвав опубликованное "Сиделка из Гестапо".

Выложенные кадры демонстрируют, как старушку бьют руками и ложкой по лицу за отсутствие аппетита, а также матершинную брань на бабушку — сиделка ругала свою подопечную за низкую активность и безразличие.

Мнения пользователей резко разделились. Одни называют сиделку садисткой и желают ей самого страшного наказания. Другие считают ее уставшей женщиной, проявляющей свою заботу и доброту таким странным образом.

"Бабушка недееспособна и не все понимает, ее очень сложно мотивировать, а надо как-то ее кормить и заставлять двигаться", — пояснил свою позицию один из комментаторов, добавив, что сиделка проявила несдержанность из-за плохого воспитания и неспособности контролировать проявление своих эмоций.