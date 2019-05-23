Епархия откажется от храма в сквере, если екатеринбуржцы проголосуют против

Екатеринбургская епархия готова согласиться с результатами опроса по поводу строительства храма, даже если жители города проголосуют не в пользу проекта, заявил протоиерей Максим Миняйло.

Он добавил, что епархия готовится к опросу и будет "работать вместе со всем городом", передает "Интерфакс". Кроме того, по его словам, важно, чтобы люди знали, что предполагалось построить в сквере. "И только после этого они проголосуют объективно", — подчеркнул протоиерей.



В середине мая в Екатеринбурге прошла серия акций протеста против строительства храма в сквере в центре города. Акции не были согласованы. Десятки людей были задержаны, более 30 подверглись административным арестам.

После этого было решено провести опрос горожан по поводу строительства храма. Ранее свой опрос провел ВЦИОМ, и по его результатам 58 процентов горожан считают, что храм должен быть построен в другом месте.