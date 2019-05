Россия – США. Первый период завершился в пользу россиян

В рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава встречается с национальной командой США. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьева.

Счет в матче уже на 68-й секунде открыл нападающий Никита Гусев, которому ассистировали Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Удвоил преимущество россиян за четыре минуты до конца периода Сергачев, голевую передачу на свой счет записал Гусев.

🚨 1:07 in and @russiahockey is on the board thanks to a nice rebound Nikita Gusev! #IIHFWorlds



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/DxIfoq17oX