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23 мая 201918:44 Дарья Городскова

Тайна подруги Кокорина: свидетельница по делу футболистов вернулась в Москву

Выпала или толкнули? В Москву после падения с балкона чешского отеля и реабилитации в госпитале вернулась ключевая свидетельница по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Екатерина Бобкова недавно вышла из комы и может дать ответ на причины загадочного происшествия. Связано ли ее падение с уголовным преследованием спортсменов?

Рейс из Праги в московском аэропорту Шереметьево встречают десятки журналистов. На борту самолета на родину вернулась Екатерина Бобкова — блогер и одна из ключевых свидетелей судебного процесса по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Для ее транспортировки потребовались особые условия, поскольку девушка вышла из комы всего несколько дней назад после загадочного происшествия.

Среди встречающих — адвокат Екатерины Алим Бишенов и музыкант Давид Нуриев, известный больше как рэпер "Птаха". Артист приехал поддержать подругу, но подробностей происшествия, говорит, не знает.

— Да отдыхала она с друзьями. Катю часто, когда кто-то куда-то уезжает, с собой берут, потому что это человек, который никогда не замолкает, она вечно веселая и позитивная.

Ожидание затянулось более чем на час. Пассажиры рейса Прага-Москва уже вышли в зал прилета, но Екатерины среди них так и не оказалось. Чуть позже выяснилось, что девушке стало плохо. В аэропорт вызвали две кареты скорой помощи. В сопровождении сестры и двух охранников Екатерину Бобкову вывезли на медицинской кушетке из помещения медпункта.

На голове у девушки кепка, на глазах солнечные очки. Медсестра закрывает ее лицо пледом. Вопреки мнению друзей, разговаривать с прессой Екатерина Бобкова не готова.

В больницу в чешском Градец-Кралове Екатерина Бобкова попала после странного инцидента на курорте Шпиндлерув-Млин, который произошел 10 мая. В тот день Екатерина Бобкова отдыхала с друзьями в одном из номеров местного отеля. По показаниям свидетелей, в разгар вечеринки девушка вышла на балкон на четвертом этаже, а через несколько минут она уже лежала на земле. Случайные прохожие обнаружили бесчувственную девушку на улице и вызвали полицию.

 

"Гражданка России действительно упала с балкона, находясь в отеле Шпиндлерув-Млин. Она получила серьезную травму", — прокомментировала пресс-секретарь главного аппарата полиции Чехии Хана Рубашова.

Екатерина Бобкова чудом осталась жива. Врачи диагностировали у нее перелом таза и ребер, внутричерепное кровоизлияние и контузию легких. Девушка перенесла несколько операций, после чего врачи ввели ее в искусственную кому.

Произошедшее, на первый взгляд, выглядит как несчастный случай. Но многие заговорили о том, что девушку кто-то мог столкнуть специально, а затем представить это как случайность. Екатерина — одна из тех, кто был 8 октября в том кафе, где футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Вот Екатерина на записи камер видеонаблюдения: в руках девушки стакан с коктейлем. Во время потасовки она подходит к мужчине в капюшоне (это нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин) и обнимает его. И Екатерина, и Александр выглядят спокойными и даже улыбаются. По этим кадрам видно, что футболист и блогер очень близки. Эту запись изучили следователи. А вот выдержка из материалов допроса Екатерины Бобковой:

— Вам кто-то что-то передавал, что вы втирали в десны?

— Я наркотики не употребляю, я и так слишком волшебна.

Доказать, что в то утро кто-то из компании футболистов употреблял запрещенные препараты, не удалось. Не исключено, что вечеринку в чешском отеле отдыхающие тоже скрасили пилюлями. И вот еще одна интересная деталь: блогер как будто предвидела несчастный случай. В апреле, на следующий день после допроса следователей, она выложила в своем аккаунте в соцсети странный снимок. На нем камера запечатлила Екатерину, лежащую на полу. На ее лице пятна, похожие на кровь. Под снимком комментарий:

"Я считаю — это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100%. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние — упал, умер, встал, отряхнулся, пошел дальше".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katenka Pugovka (@katenkapugovka) on Apr 15, 2019 at 11:25am PDT

 

Почти через месяц она выпала с балкона чешского отеля. Что на самом деле произошло в тот вечер 10 мая, теперь может рассказать сама Екатерина Бобкова. Но сейчас девушку по-настоящему беспокоит здоровье. На восстановление понадобятся долгие месяцы.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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