Тренер сборной США: нужно было лучше играть в группе, чтобы не попасть на Россию

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл похвалил свою команду за игру против россиян в четвертьфинале чемпионата мира. Наставник американских хоккеистов посетовал, что на групповом этапе его подопечные не смогли занять более высокого места, чтобы в плей-офф выйти на более легкого соперника.

"Это была наша лучшая игра на турнире. Жаль, что мы не нашли свою игру раньше. Мы сами загнали себя в ситуацию, когда нам пришлось играть с Россией в четвертьфинале", – цитирует Блэшилла РИА Новости.

"Мы могли и должны были раньше найти свою игру, получить другого соперника в плей-офф. Надо отдать должное сборной России, в их игре чувствовалась огромная уверенность", – добавил главный тренер сборной США.

Напомним, что американцы в четвертьфинале чемпионата мира уступили российским хоккеистам со счетом 3:4 и завершили выступление на турнире.