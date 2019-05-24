"Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет

Следственный комитет возбудил уголовное дело после загадочной смерти пассажира рейса Москва — Симферополь после возвращения самолета авиакомпании Red Wings в Домодедово. В настоящее время речь идет о причинении смерти по неосторожности, но кому будут предъявлены обвинения, пока не ясно.

"В воздухе буквально были минут двадцать, мужчина начал кричать: "Мы все умрем! Пилоты спят! Помогите! Поднимите руки, чтобы остановили самолет! Вы что, не видите, что самолет падает?!" К нему подбежали стюардессы, начали его успокаивать, но он еще сильнее начал кричать. Возникла паника на борту, потому что много было пожилых людей, были дети-инвалиды", — цитирует РЕН ТВ находившуюся в салоне Дарью Беликову.

В ответ на попытки его успокоить 31-летний мужчина схватил телефон и принялся бить по голове пожилого соседа. Затем он на время затих, но пауза оказалась краткой — совладать с собой пассажир не мог. Образумить его не могли ни спутница, ни экипаж, потому как он бил всех приближающихся к нему людей.

"После крика его попутчицы все вышло из-под контроля, все стюардессы сбежались туда, мужчину этого заломали и привязали ремнями. Честно говоря, никто не видел, чтобы ему проломили голову", — призналась Дарья.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в Москву, где буяна ждали полицейские и карета скорой помощи. Только вот завершилась история трагически — сквернословивший пассажир скончался на глазах у врачей. По предварительным данным, в результате острой сердечной недостаточности "в отсутствие внешних признаков насильственной смерти".

Первоначально появилась версия, что пассажиры переборщили во время усмирения воздушного хулигана и с борта его сняли в бессознательном состоянии, однако позже источник ТАСС сообщил о душевном заболевании, которым страдал скончавшийся мужчина, и проблемах с сердцем во время полета. Тем не менее, уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности", а расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.