На газопроводе в Пермском крае произошел пожар
В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
Авария произошла в Лысьвенском районе на 1600-м километре газопровода "Северные районы Тюменской области — Урал" в 2:28 по московскому времени. Оператором является АО "Газпром трансгаз Чайковский". Как сообщает "Интерфакс", разорвалась труба диаметром 1400 мм и загорелся газ.
Аварийный участок был отключен. Подача газа не прекращалась, он шел по другой нитке. В ближайшее время на участке начнутся восстановительные работы. Пока туда сложно добраться из-за рельефа местности.
В краевом управлении МЧС сообщили, что ближайший населенный пункт находится в 7 километрах от пожара. Угрозы для населения нет. В результате аварии никто не пострадал.
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