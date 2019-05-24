"Они позорят школу": маски зайчиков шокировали приморских педагогов
После "прощальной вечеринки" учеников на крыльце школы в вызывающих нарядах департамент образования Приморского края и УМВД по Владивостоку проводят проверки, передает ТАСС.
В соцсетях накануне появились фотографии и видео, сделанные на крыльце школы №74 Владивостока. На кадрах несколько учеников позируют в полицейской форме и костюмах "зайчиков" с черными масками. Подростки разбрасывают разноцветные краски, танцуют и громко скандируют, позже в здании они распыляют огнетушитель.
По данным полиции, все участники скандальной фотосессии уже известны. Установлено, что форма сотрудников правоохранительных органов приобретена в магазине спецодежды.
Идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор школы №74 Галина Пугина написала заявление об увольнении по собственному желанию.
По словам Пугиной, фотосессию школьники устроили за день до последнего звонка, когда делали фотографии для школьного альбома. Это не было заявлено. Ученики пришли в обычной одежде, но, когда занятия закончились, они сняли футболки, под которыми оказались эти наряды.
Как заявили в краевой администрации, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, это будет расцениваться как административное правонарушение.
При этом в департаменте образования и науки Приморского края отметили, что к руководству школы, допустившей подобное, будут приняты меры, передает РИА Новости.
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