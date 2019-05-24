В российской армии появилось новое звание

В Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.

В округе отмечают, что такое нововведение должно поднять авторитет сержантского состава, а также поспособствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях. Ранее в войсках ЮВО был проведен отбор лучших военнослужащих из числа сержантского состава.

Для назначения в новую должность у военного должны присутствовать лидерские качества, авторитет в воинском коллективе как среди подчиненных, так и равных военнослужащих, а также среди офицеров воинской части. Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.

Генерал-полковник Александр Дворников во время встречи с главными сержантами соединений и воинских частей рассказал им об основных задачах, их особом статусе и привилегиях.

О появлении такой должности в 2011 году впервые заявил пресс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

В армии США существует аналогичная должность. Там главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.