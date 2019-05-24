Во Владивостоке ликвидировали пожар на стоявшем у причала судне

Во Владивостоке огнеборцы ликвидировали пожар на стоявшем у причала судне. Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров, передает ГТРК "Владивосток".

"Около 8 утра по московскому времени пожарная охрана города Владивостока получила сообщение о возгорании у причала №44. В настоящий момент известно, что источник находился в одной из кают корабля. Спустя 10 минут после вызова пожарные прибыли на место ЧП и приступили к тушению", сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Спустя сорок минут пламя было локализовано. В ликвидации приняли участие двадцать пять человек.