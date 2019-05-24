Тема:
Выборы на Украине 40 минут назад
Послевыборное: обманутый Зеленский, обиженный Ляшко и петиция об отмене петиции
На Украине после вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского продолжается бурление. Прежде всего, в среде депутатов Верховной рады, которым явно не по душе его инициатива распустить парламент.
Уже через несколько дней после инаугурации нового президента появилось несколько петиций о его отставке. Курьез в том, что рассмотреть их должен сам Зеленский.
А вскоре на сайте президента Украины появилось сразу шесть петиций об отмене этой петиции, сообщает телеканал "112 Украина".
Уколоть Зеленского и приближенных к нему пытается и скандально известный депутат Верховной рады — лидер Радикальной партии Олег Ляшко. "Обидевшись" за журналиста, якобы "избитого" охранниками Зеленского, он потребовал от Генпрокуратуры Украины возбудить уголовное дело.
В "Фейсбуке" Ляшко поясняется, что вопрос журналиста касался неоднозначно воспринятого назначения на пост замглавы СБУ друга Зеленского по шоубизнесу — основателя "Квартала 95" Ивана Баканова.
Когда журналист пытался задать свой вопрос, то якобы получил от охранника локтем в живот.
У представителей Зеленского, со своей стороны, тоже немало претензий к депутатам Рады.
Так, глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично обвинил их в обмане Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Он пообещал опубликовать не только стенограмму, но и видео, которые свидетельствуют о том, что некоторые главы фракций в парламенте сначала поддержали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3 процентов, а "потом за ночь резко поменяли мнение".
В итоге Верховная рада данный законопроект в повестку дня не внесла.
Богдан сказал, что для команды Зеленского это стало "неожиданным уроком", но они его "изучат", передает ТАСС.
Глава администрации украинского президента высказал мнение, что "мажоритарка" им (депутатам Рады) не поможет, и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах".
Ранее по теме
-
На Украине начинается новая избирательная кампания6 часов назад
-
Тимошенко высказалась резко против референдума по переговорам с Россией10 часов назад
-
Коломойский рассказал о новом политическом проекте для выборов в Верховную Раду14 часов назад
-
Зеленский поделился планами на Украину15 часов назад
-
Зеленский должен будет рассмотреть петицию о своей отставке18 часов назад
-
"Чуваки" и "бла-бла-бла": Зеленский остается неформалом, но называет Россию "агрессором"21 час назад
Сейчас
Взрыв в мечети в Кабуле. Есть погибшие
Картина дня
-
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные голоса
- Маски зайчиков шокировали приморских педагогов
- Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
- Филарет отказался соблюдать условия томоса
- В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Объявлена цена Renault Arkana для России
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Путин вручил в Кремле госнаграды
- Музей в Гданьске запретил "Темную ночь"
- 300 россиян не могут вылететь из Китая
Вести-Москва
-
Аптека в Чертанове превратилась в наркоточку
- В регионах создадут центры эндокринологии
- У оборонного завода в Подмосковье возник пожар
- Ремонт дорог, ДТП и погода: Москва побила антирекорд по пробкам
- В Кремле состоялась церемония посвящения в кадеты
- В Сходне появится новая трасса для гребного слалома
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич