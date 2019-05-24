Послевыборное: обманутый Зеленский, обиженный Ляшко и петиция об отмене петиции

На Украине после вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского продолжается бурление. Прежде всего, в среде депутатов Верховной рады, которым явно не по душе его инициатива распустить парламент.

Уже через несколько дней после инаугурации нового президента появилось несколько петиций о его отставке. Курьез в том, что рассмотреть их должен сам Зеленский.

А вскоре на сайте президента Украины появилось сразу шесть петиций об отмене этой петиции, сообщает телеканал "112 Украина".

Уколоть Зеленского и приближенных к нему пытается и скандально известный депутат Верховной рады — лидер Радикальной партии Олег Ляшко. "Обидевшись" за журналиста, якобы "избитого" охранниками Зеленского, он потребовал от Генпрокуратуры Украины возбудить уголовное дело.

В "Фейсбуке" Ляшко поясняется, что вопрос журналиста касался неоднозначно воспринятого назначения на пост замглавы СБУ друга Зеленского по шоубизнесу — основателя "Квартала 95" Ивана Баканова.

Когда журналист пытался задать свой вопрос, то якобы получил от охранника локтем в живот.

У представителей Зеленского, со своей стороны, тоже немало претензий к депутатам Рады.

Так, глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично обвинил их в обмане Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.

Он пообещал опубликовать не только стенограмму, но и видео, которые свидетельствуют о том, что некоторые главы фракций в парламенте сначала поддержали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3 процентов, а "потом за ночь резко поменяли мнение".

В итоге Верховная рада данный законопроект в повестку дня не внесла.

Богдан сказал, что для команды Зеленского это стало "неожиданным уроком", но они его "изучат", передает ТАСС.

Глава администрации украинского президента высказал мнение, что "мажоритарка" им (депутатам Рады) не поможет, и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах".