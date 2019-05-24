Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом объявил глава организации Рене Фазель. Решение было утверждено Конгрессом единогласно.

В сентябре 2018 года Конгресс организации в Мальте принял заявку России на проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Это будет восьмой чемпионат мира который состоится в России, учитывая четыре чемпионата прошедшие в СССР. До этого турнир проходил в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах.

Ранее стало известно, что к 2023 году в Петербурге построят новую арену, которая будет вмещать на матчах порядка 21-й тысячи зрителей. Второй ареной турнира станет Ледовый дворец на 12 тысяч зрителей, построенный к чемпионату мира 2000 года.

BREAKING CONGRESS NEWS: The 2023 #IIHFWorlds has been allocated to St. Petersburg (Russia) which aims to build the biggest ice hockey arena in the world. 2024 to Prague & Ostrava (CZE), 2025 to Sweden. 🇷🇺🇨🇿🇸🇪🏒🏆



READ MORE: https://t.co/V7XpYxRYMy



Photo: S. Fedoseyev / @hcSKA pic.twitter.com/Cf0obUHDln — IIHF (@IIHFHockey) 24 мая 2019 г.

Стоит отметить, что в 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира. Таким образом, Россия примет в один год молодежный и взрослый чемпионат мира по хоккею. Также на Конгрессе утвердили, что мировое первенство в 2024 году пройдет в Чехии, а в 2025 году – в Швеции.