Мэй уходит с поста лидера Консервативной партии

Премьер Великобритании Тереза Мэй уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Такое заявление она сделала на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако она успеет в качестве премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, который приедет в Великобританию с государственным визитом.

Мэй вынудили уйти ее однопартийцы, включая членов кабинета министров, которые были недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit​​​.

Как сообщает РИА Новости, выборы нового лидера партии начнутся после 7 июня. Основной кандидат на данный момент – экс-глава МИД Борис Джонсон.