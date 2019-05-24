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Дело Захарченко 12 минут назад

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24 мая 201914:05

Полковник Захарченко в последнем слове вспомнил Цоя и потребовал перемен

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, в своем последнем слове попросил у суда объективности и справедливости при вынесении приговора, передает "Интерфакс".

Захарченко сообщил, что за время процесса "уже привык" и к судье, и к гособвинителю, в очередной раз подчеркнул, что не виновен, заверил в своем спокойствии и готовности "все выдержать".

"У Цоя есть песня — "Перемен требуют наши сердца". Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни — перемен в месте жительства, прошу выпустить меня на свободу", — заявил Захарченко.

Бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК обвиняют в получении взяток и воспрепятствованию осуществлению правосудия. Под стражей он находится с 10 сентября 2016 года. К рассмотрению дела Захарченко столичный Пресненский суд приступил 2 августа 2018 года.

Гособвинение просит приговорить полковника к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

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