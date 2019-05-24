Ожирение, инфекции, проблемы роста: на конференции в Москве педиатры обсудили самые острые проблемы
В Москве прошла научно-практическая конференция по педиатрии, участниками которой стали врачи из разных регионов России. Обсуждали и проблему детского ожирения, и как лечить скрытые инфекции, и проблемы роста. "Если ребенок вдруг стал отставать от своих сверстников, это должно вызвать подозрение", — предупредила заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов Мария Воронцова.
Начиная от вскармливания (грудного и искусственного), взаимодействия лекарств и до специальных вопросов детской хирургии — темы самые разные. Для участия в научно-практической конференции по педиатрии пригласили специалистов из Москвы и центральных регионов России. Но благодаря технологиям, следить за дискуссией и даже принять в ней участие смогли педиатры из самых разных городов и даже стран — от Европы до Дальнего Востока.
Трансляция шла через Интернет, зрителей тысячи. Все для того, чтобы профессионалам было удобно обмениваться информацией.
"Самое главное — объединить всех педиатров, всех детских специалистов, выбрать единый подход, учитывая, что многие заболевания у детей протекают под различными масками, и многие заболевания у детей требуют мультидисциплинарного подхода", — говорит Исмаил Османов, главный педиатр Москвы, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Еще вроде бы недавно был настоящий бум рождений через кесарево сечение. Но теперь врачам все чаще удается убедить мам, что правильнее рожать естественным образом.
"Мы против КС, когда оно сделано из-за того, что мама боится, или у папы есть возможность оплатить эти роды, а мама до конца не понимает всех опасностей, которые грозят в результате КС", — объясняет Ирина Захарова, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.
А что делать, если вдруг ребенок стал медленнее расти? Вопрос к эндокринологам.
"Если ребенок вдруг стал отставать от своих сверстников, или если он всегда отставал от своих сверстников на голову и больше — это должно вызвать подозрение. Желательно обратиться к врачу", — рассказывает Мария Воронцова, детский эндокринолог, заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов.
И так, год за годом — от рождения до свадьбы — педиатры в рамках одной конференции прорабатывают все этапы жизни. Вот, например, ожирение. Оно все чаще диагностируется у подростков. Раньше у одного из 25, теперь же каждый седьмой с лишним весом. Что делать?
"Модификация образа жизни. Это такой сложный термин, но по-простому это диета и физнагрузки. Грамотно и по возрасту. С учетом потребности ребенка, с учетом его физической активности", — объясняет Мария Симакова, детский эндокринолог.
Неонатологи, детские кардиологи и пульмонологи поделились поделились последними открытиями и достижениями ради того, чтобы спасать жизни.
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