Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка. Школьники провели перформанс, результаты которого опубликовали в соцсетях. Устроили оригинальную вечеринку ученики 11 "Б" с углубленным изучением предметов эстетического цикла.

Мальчики в черных обтягивающих брюках или шортах с подтяжками на голое тело, девочки в полицейской форме. Вдобавок ко всему – бабочки, кожаные маски зайчиков и крестики из черного скотча на груди. Во Владивостоке накануне последнего звонка выпускники школы 74 устроили День самоуправления, а закончили его днем непослушания в стиле БДСМ.

Устроили оригинальную вечеринку ученики 11 "Б" с углубленным изучением предметов эстетического цикла. После уроков 22 мая пригласили фотографа, чтобы сделать снимки для выпускного альбома. Фотосессия проходила в спортзале в присутствии классного руководителя. Затем учительница отлучилась, а ребята переоделись.

Оставшись одни, выпускники начали танцевать на стульях. В какой-то момент в спортзал вошел парень и окатил толпу из огнетушителя, потом все выбежали на школьное крыльцо. Кое-кто воспользовался для этого окнами. Все случилось так быстро, что преподаватели и другие ученики узнали о случившемся уже из социальных сетей и местных новостей.

Директор школы такого завершения Дня самоуправления не ожидала сама. Впрочем, многие местные активисты считают, что винить и тем более увольнять за этот инцидент директора нельзя.

Что до главных участников роликов в социальных сетях, образцовыми учениками назвать их сложно. По словам педагогов, учились средне, часто опаздывали, некоторые стояли на учете как трудные подростки, родителей неоднократно вызывали в школу. У мамы одной из участниц флешмоба, кстати, теперь могут быть проблемы на работе – она сотрудник полиции.

"По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия, — сообщила Ирина Сырова, начальник пресс-службы УМВД по Владивостоку. — В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством. Напомним, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1,5 тысячи рублей".

По словам одноклассников, штрафы организаторов БДСМ-вечеринки не пугал: говорили, что 1,5 тысячи – не деньги. На официальный последний звонок школьники пришли, как и подобает: мальчики в костюмах, девочки в форме советского образца. Почетные гости, праздничный концерт, поздравления – все, как обычно.