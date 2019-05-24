"Возьми меня, Гоген!" В "Прямом эфире" вспоминают самые зажигательные ролики

В "Прямом эфире" вспоминают самые смешные ролики Рунета, героями которых стали обычные люди. Многие и не думали, что станут звездами Сети, когда записывали их.

Так, например, произошло с роликом Людмилы Полешко "Шура, я выписала себе виниры", который набрал миллионы просмотров. Женщина купила за сто рублей съемные виниры и "по приколу" решила разыграть близких, а в результате над шуткой смеялась вся страна.

Еще один из роликов, набравший больше миллиона просмотров, записали пожилые дамы. В песенной форме они призывают Гогена Солнцева бросить свою жену и обратить внимание на них.

"Возьми меня, Гоген, фиалка расцвела", — поют бабушки.

Большой популярностью пользуется в Сети и видео "Девочка, которая хочет жить в СССР". Его героиня — маленькая Милана Башири из Казахстана расплакалась после рассказов взрослых о том, как "хорошо и весело" было жить в Советском Союзе.

До слез расстроилась и еще одна девочка — маленькая Светлана Баюк – после того, как мама сказала ей, что когда она вырастет, Путин уйдет на пенсию.

Почему такую реакцию у героини популярного ролика вызвали эти слова? Какие еще ролики рассмешили и удивили пользователей Рунета? На каком поезде можно встретить самую позитивную проводницу, и чем удивляют русские Самоделкины?

Самые популярные видео и их герои – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".