Илья Воробьев: ни против Какко, ни против Анттилы персонально играть не будем

В полуфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с командой Финляндии. Главный тренер национальной команды России Илья Воробьев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с финнами.

"Надо посмотреть, кого обыграла Финляндия. Они давно на сборах, это хорошо отлаженный механизм. Финские часы! Поэтому они победили и канадцев, и шведов, – приводит слова Воробьева Sport24.ru. – Мы должны играть в свою игру, не реагировать. Будут капканы, финны будут откатываться, ловить все на себя и бежать в контратаку. Ни против Какко, ни против Анттилы персонально играть не будем".

Напомним, матч Россия – Финляндия состоится в субботу, 25 мая и пройдет на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе, начало – в 16:15 по московскому времени.