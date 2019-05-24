В Минобороны РФ опровергли сообщение о химатаке в Сирии

Никаких химических атак 19 мая в зоне деэскалации Идлиб не было, единственными "очевидцами" якобы произошедшего тогда подобного инцидента являются террористы.

Об этом проинформировал мировую общественность официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Комментируя заявление Госдепартамента США, он назвал его стремлением навязать миру ложь. По словам генерала, американского внешнеполитического ведомства опровергли даже созданные Западом в пропагандистских целях организации — "Обсерватория по правам человека" и "Белые каски".

Представитель Минобороны РФ считает, что заявление Госдепа является политической попыткой прикрыть стремления местных террористов ухудшить ситуацию в зоне деэскалации Идлиб и спровоцировать там гуманитарную катастрофу.

Конашенков отметил, что еще 18 мая сирийские правительственные войска первыми в одностороннем порядке полностью прекратили стрельбу и не поддавались на многочисленные провокации несколько дней.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что правительственные войска Сирии могли применить химическое оружие на северо-западе страны утром 19 мая.