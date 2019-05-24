Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию

В немецком городе Дюссельдорф с 17 по 22 июня 2019 года пройдет чемпионат Европы по фехтованию. Стал известен состав сборной России на предстоящее первенство континента.

Как сообщает РИА Новости, полностью состав российской национальной команды выглядит следующим образом:

рапира (мужчины) – Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко; запасной — Кирилл Бородачев;

рапира (женщины) – Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина; запасная — Светлана Трипапина;

сабля (мужчины) – Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов; запасной — Илья Моторин;

сабля (женщины) – Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян; запасная — Светлана Шевелева;

шпага (мужчины) – Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев; запасной — Павел Сухов;

шпага (женщины) – Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина; запасная — Дарья Мартынюк.