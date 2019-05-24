На границе с Россией задержан финн с шестью яйцами

На погранпереходе "Люття" при пересечении границы с Россией сотрудники Россельхознадзора изъяли у гражданина Финляндии шесть сырых яиц и сырую свинину в маринаде весом 0,45 килограмма.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз этих продуктов у финна не было, поэтому они были возвращены в Финляндию, сообщается на сайте регионального управления этого ведомства.

В Россельхознадзоре напоминают, что сырая свинина может стать причиной распространения африканской чумы свиней (АЧС), а сырые яйца опасны для человека.

На гражданина Финляндии составили протокол об административном нарушении.