Самолет из Москвы долетел до Ижевска, исхлестанный забытым тросом

В столичном аэропорту Шереметьево прокомментировали инцидент с самолетом Sukhoi Superjet-100 компании "Аэрофлот", который прилетел из Москвы в Ижевск с повреждениями на фюзеляже.

В авиагавани РИА Новости сообщили, что уведомление об этом инциденте получили и будут устанавливать причины в случае его подтверждения.

Ранее в СМИ попала информация о том, что при подготовке самолета к вылету не был отцеплен 14-метровый металлический трос заземления.

В результате во время полета он "хлестал" самолет. После приземления лайнера, на борту которого находились 63 пассажира, специалисты насчитали на фюзеляже около 30 пробоин, пишет Life.

К счастью, посадка прошла штатно. Специалисты говорят, что все могло бы закончиться гораздо хуже.. Самолет на время ремонта отстранен от полетов.